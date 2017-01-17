Riekerink'ten Advocaat'a gönderme!
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RİEKERİNK'TEN ADVOCAAT'A GÖNDERME!

Riekerink'ten Advocaat'a gönderme!

Riekerink, ''kendisine arayıp teşekkür etmeliyim ligin son sırasındaki takıma kapanıp, kontratak futbolu oynattığı için..." sözlerini kullandı.

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Fenerbahçe Pazar akşam Adanaspor ile 2-2 berabere kalırken Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink karşılaşmayı Levent Nazifoğlu ve yardımcısı Ayhan Akman ile beraber izledi. Hollandalı teknik adam maç sonunda ilginç bir yorum yaptı.

Vatandaşı Dick Advocaat'ı 7 defans oyuncusu ile sahaya çıktığı için espri yollu eleştiren Riekerink, ''kendisine arayıp teşekkür etmeliyim ligin son sırasındaki takıma kapanıp, kontratak futbolu oynattığı için..." sözlerini kullandı.

Advocaat, Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olduğu dönemde Riekerink vatandaşını aramış ve tebrik etmişti. Advocaat ise Riekerink'i tanımayarak kim olduğunu sormuş, Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü buna çok bozulmuştu.

Kahin Riekerink

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink tam anlamıyla geleceği okuyor... Konyaspor maçından önce oyuncuları ile bir toplantı yapan Hollandalı teknik adam bu karşılaşmada 2 gol olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek, "Bir golü bulan takım maçı kazanacak" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray attığı golle maçı kazanırken, Riekerink'in kehaneti de tuttu.

 
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