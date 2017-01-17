Juventus yeni logosunu tanıttı!
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JUVENTUS YENİ LOGOSUNU TANITTI!

Juventus yeni logosunu tanıttı!

Serie A lideri Juventus, yeni logosunu tanıttı.

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Serie A lideri Juventus, yeni logosunu tanıttı.

Juentus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli yeni logo hakkında, "Yeni logo Juventus hayat tarzının yeni sembolü olacak"

 

 
 
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