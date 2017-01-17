Ahmet Gökçek: "Dışarıdan bir seyirci olarak..."
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AHMET GÖKÇEK: "DIŞARIDAN BİR SEYİRCİ OLARAK..."

Ahmet Gökçek: "Dışarıdan bir seyirci olarak..."

TFF Yöneticisi Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un kendi evinde Beşiktaş'a 2-0 yenilmesinin ardından yaptığı açıklamada maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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TFF Yöneticisi Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un kendi evinde Beşiktaş'a 2-0 yenilmesinin ardından yaptığı açıklamada maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş maçının zor bir maç olduğunu belirten Gökçek, “Osmanlıspor tarafında önemli eksikler vardı. Onların yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Dışarıdan bir seyirci olarak bu maçın hakkı beraberlikti” diye konuştu.

Beşiktaş'ın bugün çok tedbirli oynadığını ifade eden Gökçek, “Yarı sahasından hiç çıkmadan oynadı. Kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beraberlik oyunun hakkıydı ama oradaki usta ayaklar skoru belirledi. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Osmanlıspor'a da başarılar diliyorum. Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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