Osmanlıspor'dan çirkin hareket!
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OSMANLISPOR'DAN ÇİRKİN HAREKET!

Osmanlıspor'dan çirkin hareket!

Ev sahibi takım taraftarları, Atatürk'ü unutmayan siyah-beyazlıların tezahüratını ıslıkladı.

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Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi ilginç bir an yaşandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi kendilerine ayrılan tribünde Mustafa Kemal’in askerleriyiz tezahüratını yaptı. Beşiktaş taraftarlarının bu tezahüratının ardından Osmanlısporlu taraftarlar ise siyah-beyazlıları ıslıkladı. İki takım taraftarları arasında bu yaşanan olaydan sonra kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Maçın başlama vuruşu öncesi Osmanlısporlu taraftarların Beşiktaşlı oyuncuları alkışlaması da dikkat çekti.

Ardından, “teröre karşı omuz omuza” şeklinde tezahüratlar yapıldı.
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Cankirili Simsar Seco
17 Ocak 201701:12
Bunlar Ankara ve Ataturk dusmanlaridir diye bosuna demiyoruz..Hirsiz Haysiyetsizler..
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