"İLKELER, PRENSİPLER ÜZERİNDEN GİTMEK GEREKİYOR"

Osmanlıspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetli ise hakikaten ortaya gelip konuşalım. Medyası, oyuncuları, antrenörleri, hakemi de işin içerisinde. Ancak herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendisini değiştirsin. Kendimizi korumaya alıp, başkalarını değiştirmek istiyoruz. Bu da çözüm getirmez." yorumunda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bu bizim için de geçerli. Hatalarımız vardır, olacaktır. Yeni hatalar yapmak istemiyorsak, bir araya gelmeden önce soluklanıp, sil baştan sıfırlamak durumundayız. Onu yaparsak iyi oluruz. Bunu medya için de söylüyorum. Ben kime beyanat verdim? Ricam benim bu, gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını, tam tersine dostluğa, huzura, barışa, sevgiye katkı yaptığını düşünüyoruz. Kaybettiğimizde hesap görmek durumunda değiliz. Bu benim için de geçerli. Bu oyunun doğru oynanması için biz doğru işler yapacağız, albenisini, güzelliğini artıracağız. Futbol maçlarının izlenebilmesi için daha güzel işler yapmamız gerekiyor."

Aziz Yıldırım'ın, "Hakem terörü" sözlerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Ben spekülasyona karşıyım. Her kim olursa olsun, bir fikir varsa peşinden giderim. Kimin söylediğine, nasıl söylediğine bakmam, fikrin peşinden giderim. Bu ülkenin de fikirlere ihtiyacı var. Kişileri yok ederek de bir yere varamayız. İlkeler, prensipler üzerinden gitmek gerekiyor. O dedikleri konular gerekli olursa herkes tarafından konuşulur ama önce kendimizi sonra başkalarını değiştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.