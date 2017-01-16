Galatasaray'a Kenyalı forvet!
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GALATASARAY'A KENYALI FORVET!

Galatasaray'a Kenyalı forvet!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için İsveç'ten bir iddia gündeme geldi.  

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Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için İsveç'ten bir iddia gündeme geldi.  

İsveç basını, Kenyalı golcü Michael Olunga için sarı kırmızılıların teklifte bulunduğunu iddia etti.  

İsveç 1. Lig'inde Djurgardens takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için, sarı kırmızılı yetkililerin ilk teması kurduğu öne sürülürken, uzun boyu ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Kenyalı oyuncunun, Galatasaray'a transfer olması durumunda kariyerinde fantastik bir sıçrama yaşayacağı ifade edildi. 

1.90 boyunda olan Michael Olunga'nın Djurgardens kulubüyle sözleşmesi Haziran 2019'a kadar devam ediyor.

 
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