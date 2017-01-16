Güneş'ten transfer açıklaması
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GÜNEŞ'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Güneş'ten transfer açıklaması

Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası transfer haberlerine açıklık getirdi.

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Siyah Beyazlılar'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçından sonra önemli bir 3 puan aldıklarının üstünü çizerken, transfer ile ilgili de istediği oyuncuları başkana ilettiğini söyledi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları: ;

"İlk yarının son maçında 38 puan yaptık. Puan kaybetsek sıkıntı olurdu. Bizim takımımız 40'ın üzerinde puan toplamalıydı. Bu maçta puan kaybetsek, puan açısından bir sıkıntı olurdu. Osmanlıspor'u burada yenmemiz önemliydi, bana göre haftanın maçıydı. O yüzden önemli."

Transferle ilgili bütün bilgileri başkanla paylaştım. Onun üzerine spekülasyon yapmıyorum. Şu anda eldeki oyuncularla iyi bir sonuç almaya çalışıyoruz. Tüm düşünceleri başkanla paylaşıyoruz."

Güneş, "Hocam santrafora ihtiyacınız var mı?" sorusu üzerine de "beni sıkıştırmanız gerekmez, bilgi alamazsınız benden." cevabını verdi.

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