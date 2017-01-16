MEHMET EKİCİ İDMANDA YER ALMADI!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Gümüşhanespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, antrenmanda yer almadı.
Karadeniz ekibinin, idmanda pas, teknik ve taktik bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 14.00'de Gümüşhane'ye gidecek.