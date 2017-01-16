GOLDEN - CLEVELAND MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Son iki finalist Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors, 2017 yılındaki ilk kez karşılaşacaklar.

Bugün Martin Luther King günü dolayısıyla bir özel mücadele bizleri bekliyor. Son iki finalist Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors, 2017 yılındaki ilk kez karşılaşacaklar.

NBA finallerindeki o "unutulmaz" geri dönüşten sonra yeni sezon yine aynı heyecanla başlamıştı. Bu heyecanla başlayan sezonla birlikte hepimiz tabii ki de ilk Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors mücadelesini merak ettik.

İlk kez Noel gecesinde karşılaşan bu ekip, hiç şaşırtmayarak yine inanılmaz seviyede kıran kırana geçen bir mücadele izlettiler bize. Son çeyreğe 14 sayı önde giren Golden State Warriors, yine Kyrie Irving'in müthiş son çeyrek performansı ve 3 saniye kala el üstü basketiyle Cleveland Cavaliers'a finallerin 7. maçında olduğu gibi boyun eğmişti. Bu benzerlikten de ötürü finallerin 8. maçı gibi anılan bu mücadelenin etkisinden uzunca süre de çıkamadık.

Şimdi bugün sezonun ikinci, yılın ilk mücadelesi olacak bu mücadele Oracle Arena'da, Golden State Warriors'ın evinde oynanacak ve normal şartlar olsa bir normal sezon maçı havasında geçmesi beklenen mücadele artık hiç de öyle olamayacak. Birbirleriyle oynadıkları sayısız özel mücadeleden ötürü artık neredeyse bir Boston-Los Angeles rekabeti gibi bir rekabete doğru NBA sürükleniyor: Cleveland-Golden State.

Son 4 maçtır Warriors'ı üzen taraf olan Cleveland Cavaliers, bu galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Warriors ise kendi evinde bu uğursuzluğu yepyeni ve daha iyi olan kadrosuyla bozmaya çalışacak.

Ajansspor / Eren Tuncay

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