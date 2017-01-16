ALANYASPOR'DAN KALPAR AÇIKLAMASI

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, görevinden istifa eden teknik direktör Hüseyin Kalpar'a, kulübün kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Hasan Çavuşoğlu ve Hüseyin Kalpar, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kulüp başkanı Çavuşoğlu, Kalpar'ın istifa dilekçesini kendilerine iletmesinin ardından bir araya gelerek, karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldıklarını vurguladı. Birlikte elde edilen başarıların ortada olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk kez Süper Lig'e yükselmemizde Hüseyin hocamızın payı çok büyüktür. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Ancak futbolda bu tür ayrılıklar her zaman olacaktır. Hüseyin hocamızla daha önce de bir ayrılık yaşadık. Alanyaspor'un kapısı Hüseyin hocamıza her zaman açık. Kendisiyle bundan sonra da görüşeceğiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetleri, kişiliğini ve karakterini unutmayacağız. Sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

- Kalpar: "Kalbimde Alanyaspor'un yeri ayrı olacaktır"

Hüseyin Kalpar ise Alanyaspor'u evi olarak gördüğünü belirterek, "Buradan ayrılmıyorum, sadece ara veriyoruz. Buradan gitsem de Alanyaspor'un başarısı beni çok fazla mutlu edecektir." dedi.

Alanyaspor ile gönül bağının her zaman süreceğini ifade eden Kalpar, "Kalbimde Alanyaspor'un yeri ayrı olacaktır. Burada ilkleri yaşadık. Burayı unutmam mümkün değil. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.