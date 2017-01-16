BEŞİKTAŞ, MACARİSTAN DEPLASMANINDA

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında Salı günü Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.

Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.

Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, Salı günü TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak.

E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle: