Beşiktaş, Macaristan deplasmanında
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BEŞİKTAŞ, MACARİSTAN DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Macaristan deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü son sıradaki Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj ile karşılaşacak.

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Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında Salı günü Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.

Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.

Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, Salı günü TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak.

E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle:

 

# Takım Maç G M A Y Puan
1

BeşiktaşSompoJapan

 12 10 2 994 874 22
2 MHP RIESEN 12 8 4 990 892 20
3 Partizan 12 8 4 888 878 20
4 AEK 12 7 5 967 863 19
5 Dinamo Sassari 12 5 7 922 948 17
6 Stelmet 12 4 8 873 921 16
7 Proximus Spirou 12 4 8 862 943 16
8 Szolnoki Olaj 12 2 10 842 1013 14
 
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