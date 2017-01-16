VakıfBank ilk finalist
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VAKIFBANK İLK FİNALİST

VakıfBank ilk finalist

Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley final etabının yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi, Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe maçının galibi olacak.

VakıfBank: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak)

Setler: 25-17, 25-19, 25-16

Süre: 81 dakika (27, 26, 28)

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