Trabzonspor'dan Ekici kararı
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TRABZONSPOR'DAN EKİCİ KARARI

Trabzonspor'dan Ekici kararı

Trabzonspor'da Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

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Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullandı.

2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Bordo-mavili kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Mehmet Ekici'nin adı, ara transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

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