DROGBA'DAN ŞAŞIRTAN İSTEKLER!

Corinthians'ın Didier Drogba'ya sunduğu teklifin detayları ortaya çıktı.

Corinthians'ın Didier Drogba'ya sunduğu teklifin detayları ortaya çıktı.

Globo Esporte'nin haberine göre hafta sonu Londra'da Drogba'nın menajeriyle görüşen Corinthians yönetimi başka takımlardan gelen teklifler nedeniyle anlaşma sağlayamadı.

Brezilya ekibi adına görüşmeleri yürüten Gustavo Herbetta'nın bugün Londra'da Drogba ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Corinthians'ın Drogba'ya yıllık 1.6 milyon Euro önerdiği, yıldız oyuncunun da zırhlı araç, ev ve bir tercüman talep ettiği belirtildi.

Öte yandan bir dönem Galatasaray forması da giyen Colin Kazım-Richards'ın transfer için Drogba ile telefonda görüştüğü açıklanmıştı.

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