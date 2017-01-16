OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Koray Altınay, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Vaclav Prochazka, Adam Maher
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör:
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Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Koray Gençerler
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