İşte Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GİRESUNSPOR - GAZİANTEP BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantep BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

454 Okunma

İşte Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 17. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Ramazan Kahya, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Kamil Çetin, Tugay Kaan Numanoğlu

﻿

Giresunspor 2 - Gaziantep BŞB 1
TFF 1.Lig 17. hafta maç yayın programı
Tevfik Köse, Büyükşehir Gaziantepspor'da
Futbolda haftanın programı
Mehmet Erdem Uğurlu, Büyükşehir Gaziantep'te
TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿