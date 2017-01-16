İŞTE GİRESUNSPOR - GAZİANTEP BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 17. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Ramazan Kahya, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Kamil Çetin, Tugay Kaan Numanoğlu
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