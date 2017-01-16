ETİMESGUT İKİNCİ DEVREYE "MUTLU" BAŞLADI

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ligin 2. yarısına 3 puanla başladı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ligin 2. yarısına 3 puanla başladı.

Tokatspor'u deplasmanda 2-1 yenen başkent ekibi, puanını 25'e çıkararak Play-Off potasına bir adım daha yaklaştı. Bu hafta başkentin 2. ligdeki 5 takımından tek galip gelen takım Etimesgut Belediyespor oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanan maçı Burak Taşkınsoy yönetirken yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Caner Özaral yaptı. Tokatspor, maçın ilk yarısını Eser Yayla'nın attığı golle 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Etimesgut Belediyespor, beraberlik golünü 77. dakikada buldu. Haluk'un kendi kalesine attığı golle 1-1'lik skoru yakalayan Etimesgut Belediyespor, karşılaşmanın son bölümlerinde galibiyet için yüklendi.

88. dakikada Ziya Şakar Etimesgut'un 2. golünü kaydetti, Etimesgut Belediyespor sahadan 2-1'lik skor ve 3 puanla ayrıldı. Ligin 2. yarısına galibiyetle başlayan Etimesgut Belediyespor, puanını 25'e çıkardı.

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, yeni transferler Veli, Emre ve Muhammed'i ilk 11'de oynatırken Fatih de ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Etimesgut Belediyespor bu hafta Niğde Belediyespor'u konuk edecek. Maç 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Stadı'nda oynanacak. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, önemli galibiyetden dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutlarken, hedeflerinin 1. Lig'e yükselmek olduğunun belirtti.