Gençlerbirliği - Fenerbahçe bilet fiyatları
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GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe bilet fiyatları

Türkiye Kupası C Grubu'nun 5. maçında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesinde fiyat fiyatları belli oldu.

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Türkiye Kupası C Grubu'nun 5. maçında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesinde fiyat fiyatları belli oldu.

Yarın saat 10.00'da satışa çıkacak biletlerin fiyatları şu şekilde:

Gençlerbirliği taraftarları için;

Maraton: 32 TL

Kapalı A Blok: 54 TL

Fenerbahçe taraftarları için;

Saatli Kale Arkası: 32 TL

Kapalı B Blok: 54 TL

VIP(KARMA): 75 TL

Passolig sahibi olan taraftarlar, biletlerini Passolig ile alabilecek. Ayrıca Passolig’i olmayan taraftarlar da kimlik ibrazı ile kağıt bilet satın alabilecekler.

Maçta kombine biletler geçerli olmayacak.

Bu önemli karşılaşma, Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
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