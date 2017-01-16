Ahmet Çalık'a 47 saniyede 30 bin TL!
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AHMET ÇALIK'A 47 SANİYEDE 30 BİN TL!

Ahmet Çalık'a 47 saniyede 30 bin TL!

G.Saray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, Konya'da 93.52'de oyuna girdi, 94.39'da maç bitti. Sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euro kazandı.

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G.Saray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, Konya'da 93.52'de oyuna girdi, 94.39'da maç bitti. Sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euro kazandı.

Galatasaray'da bu sezon 450 bin euro garanti paraya oynayan Ahmet Çalık, sözleşmesi gereği ilk 11'de forma giydiği her maçta alınan her puan için 5 bin euro kazanıyor. (3 puan için 15 bin euro) Bu rakam sonradan oyuna girdiği maçlar için yüzde 50 oranında ödeniyor.
 
Ahmet Konya'da 93.52'de oyuna girdi, kronometre 94.39'dayken maç bitti. Milli futbolcu sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euroya hak kazandı. Ahmet oyuna girmese sadece 18'de yer aldığı için 3 bin 750 euro ile geceyi kapatacaktı.

 
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