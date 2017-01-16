CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı sahaya çıkacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda henüz galibiyet alamayan ve puansız son sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika'nın Noliko Maaseik takımına konuk olacak.

C Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgiyle 2 puanla 3. sırada bulunan Arkas Spor, deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımıyla karşılaşacak.

Ligdeki diğer Türk temsilcisi Halkbank, E Grubu'ndaki 3. maçında, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupta 2 yenilgisi bulunan ekip, puansız son sırada yer alıyor.

Erkekler CEV Kupası'nda bu hafta, 16'lı final rövanş maçları yapılacak. Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta 3-0 mağlup ettiği İsrail ekibi Hapoel'i konuk edecek.

Erkekler Challenge Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynanacak. Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak. Ziraat Bankası ise deplasmanda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile karşılaşacak.

Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:

17 Ocak Salı:

21.00 MOK Jedinstvo-Ziraat Bankası (Brcko)

18 Ocak Çarşamba:

17.30 Halkbank-Knack Roeselare (TVF Başkent)

18.30 Fenerbahçe-Hapoel Mate-Asher Akko (Burhan Felek)

22.30 Noliko Maaseik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Maaseik)

22.30 Paris Volley-Arkas Spor (Paris)

22.30 Fonte Bastardo Azores-Galatasaray HDI Sigorta (Praia de Vitoria)