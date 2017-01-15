Fenerbahçe 2 - Adanaspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE 2 - ADANASPOR 2

Fenerbahçe 2 - Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

504 Okunma

Fenerbahçe 2 - Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter (79' Robin Van Persie), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal (44' Oleksandr Karavayev), Ozan Tufan, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe (64' Salih Uçan), Fernandao

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (74' Tevfik Altındağ), Magaye Gueye, Cem Özdemir (90' Ahmet Dereli), Roni Gleison (84' Emre Uğur Uruç)

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu, Çağatay Şahan

Goller: DK 23: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 40: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 45: Roni Gleison (Adanaspor), DK 78: Fernandao (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 31: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 67: Mauricio Ramos (Adanaspor), DK 73: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 78: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 80: Digao (Adanaspor), DK 87: Didi (Adanaspor), DK 87: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 90: Charles Itandje (Adanaspor)

﻿

Fenerbahçe - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
1
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK'lık oldu
"Röveşataları atmak için özel bir çalışma yapmıyorum"
"Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük borç tehlikesi"
Bir stat daha yolda
NBA Draft'ın 1 numarası Fenerbahçe'de!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿