Fenerbahçe 2 - Adanaspor 2
Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter (79' Robin Van Persie), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal (44' Oleksandr Karavayev), Ozan Tufan, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe (64' Salih Uçan), Fernandao
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (74' Tevfik Altındağ), Magaye Gueye, Cem Özdemir (90' Ahmet Dereli), Roni Gleison (84' Emre Uğur Uruç)
Teknik Direktör: Levent Şahin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu, Çağatay Şahan
Goller: DK 23: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 40: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 45: Roni Gleison (Adanaspor), DK 78: Fernandao (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 31: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 67: Mauricio Ramos (Adanaspor), DK 73: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 78: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 80: Digao (Adanaspor), DK 87: Didi (Adanaspor), DK 87: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 90: Charles Itandje (Adanaspor)
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