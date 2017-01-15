Adana Demirspor 0 - Mersin İdmanyurdu 0
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ADANA DEMİRSPOR 0 - MERSİN İDMANYURDU 0

Adana Demirspor 0 - Mersin İdmanyurdu 0

TFF 1. Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Mersin İdmanyurdu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adana Demirspor 0 - Mersin İdmanyurdu 0

TFF 1. Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Mersin İdmanyurdu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Serkan Yanık, Berkay Samancı, Oğuzhan Berber, Petar Grbic, Sercan Kaya, Mehmet Taş, Servan Taştan, Pote, Waldison De Souza

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Abdülkadir Korkut, Emrah Özyaylaz (28' Kudbettin Tekin Oğrak), Gökhan Akkan (74' Sinan Kaloğlu), Güven Varol, Nurullah Kaya (80' Mehmet Enes Sığırcı), Mahmut Metin, Tolga Şahin, Tita, Ricardo Pedriel

Teknik Direktör:

Hakem: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara, Ali Zağlı

Sarı Kartlar: DK 30: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), DK 49: Göksu Alhas (Adana Demirspor), DK 57: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu), DK 70: Waldison De Souza (Adana Demirspor), DK 71: Milan Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), DK 79: Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu)

Kırmızı Kart: DK 59: Göksu Alhas (Adana Demirspor)

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