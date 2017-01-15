Milli hentbolcular veda etti
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MİLLİ HENTBOLCULAR VEDA ETTİ

Milli hentbolcular veda etti

Grubunu ikinci sırada bitiren Türkiye, ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kaybetti.

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 A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu 4. ve son maçında sahasında Estonya'ya 20-18 mağlup oldu.

Türkiye bu sonuçla grubunu 5 puanla ikinci sırada bitirerek, ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kaybetti.

2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 18 - Estonya: 20 - Grubunu ikinci sırada bitiren Türkiye elendi

Salon: THF

Hakemler: Allan Stokes, Brian Bartlett (İngiltere)

Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 5, Onur Ersin, Atila Zaman, Baran Nalbantoğlu 2, Ramazan Döne 2, Çetin Çelik 3, Buljubasic, Yakup Yaşar Simsar 2, Halil İbrahim Öztürk 4, Gökhan Örnek

Estonya: Varusk (Rasmus), Muuga 2, Johannson 1, Celmins 1, Lees 1, Voika 5, Part 1, Sillaste 3, Laast 3, Hiiend, Rooba 3, Toomla, Varul

İlk yarı: 10-8

İki dakika cezası alanlar: Toomla, Celmins, Laast (Estonya), Alp Eren Pektaş, Atila Zaman, Buljubasic (Türkiye)

Diskalifiye: Onur Ersin (Türkiye)

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