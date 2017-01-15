Fenerbahçe - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Ozan Tufan, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Adanaspor: Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mustafa Sami Can Keskin, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Cem Özdemir, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu, Çağatay Şahan

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