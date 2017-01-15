Gaziantepspor 0 - Antalyaspor 3
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GAZİANTEPSPOR 0 - ANTALYASPOR 3

Gaziantepspor 0 - Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazandı.

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Elyasa Süme, Bart Van Hintum, Barış Yardımcı, Muhammed Ildiz, Abdülkadir Kayalı, Nabil Ghilas, Mohammed Fatau (33' İlhan Parlak), Evans Kangwa (46' Sefa Yılmaz), Muhammet Demir (68' Davy Angan)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Antalyaspor: Saso Fornezzi, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Serge Mbilla Etame (49' Serdar Özkan), Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Danilo Campos (71' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o (87' Emre Güral)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Asım Yusuf Öz, Oktay Taş

Goller: DK 23: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 27: Chico (Antalyaspor), DK 58: Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Musa Nizam (Gaziantepspor), DK 39: Chico (Antalyaspor), DK 44: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor)

Kırmızı Kart: DK 70: Musa Nizam (Gaziantepspor)

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