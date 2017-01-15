İşte Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 17. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Waldıson Rodrıgues De Souza, Emrullah Şalk, Petar Grbıc, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Mersin İdmanyurdu: Mahmut Metin, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Melih Gökçek

Teknik Direktör:

Hakem: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara, Ali Zağlı

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