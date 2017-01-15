Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminde istifalar
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YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNDE İSTİFALAR

Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminde istifalar

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Maden, sarı-siyahlı kulüpten üç asbaşkanın istifa ettiğini söyledi.

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Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Maden, sarı-siyahlı kulüpten üç asbaşkanın istifa ettiğini söyledi.

Maden, yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban, kulübün mali işlerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Güler ile asbaşkan Ahmet Bağdat'ın istifalarını sunduklarını belirtti.

Maden, istifa eden Çoban, Güler ve Bağdat'a kulübe verdikleri emekler dolayısıyla teşekkür etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Mehmet Maden, "Sıkıntı yok, yolumuza devam edeceğiz. İki oyuncu transfer ettik. İki oyuncu daha transfer edeceğiz. Bir santrfor ve bir forvet transferi hafta sonuna kadar netleşecek." diye konuştu.

 

 
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