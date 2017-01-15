ESKİŞEHİRSPOR 3 - ALTINORDU 0

Eskişehirspor 3 - Altınordu 0
TFF 1. Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-0 kazandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (88' Hakan Çinemre), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (81' Bilal Aziz), Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç, Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu (76' Mehmet Murat Uçar)
Teknik Direktör: Mehmet Tezcan
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Yalçın Arslan (32' Seydi Kayasoy), Yusuf Acer, Arif Morkaya, Sertaç Çam (69' Fatih Aktay), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (46' Alican Özfesli)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç, Eser Birinci
Goller: DK 21: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 60: (Eskişehirspor), DK 65: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 77: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 6: Yusuf Abdioğlu (Altınordu), DK 16: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 84: Alican Özfesli (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 11: (Altınordu)
Fikstürü - Puan Durumu