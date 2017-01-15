Derince Spor 1 - Tire 1922 Spor 1
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DERİNCE SPOR 1 - TİRE 1922 SPOR 1

Derince Spor 1 - Tire 1922 Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Derince Spor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Derince Spor 1 - Tire 1922 Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Derince Spor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Derince Spor: İlker Günay, Ömer Faruk Çelimli, Tevfik Doğukan Pala, Deniz Durmuş, Emre Kaba, İbrahim Gürel, Serkan Çelik, Umut Utku Tekoğlu, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Yusuf Akbulut

Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya

Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Ramazan Karaca, Erdinç Karakaş, Güner Okay, Yusuf Turhan, Hakan Yağmurkaya, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Kadir Bilimlier, Gökhan Erdöl, Melih Vardar

Teknik Direktör:

Hakem: Gökçen Öztürk, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Murat Kahya

Goller: DK 16: Yusuf Akbulut (Derince Spor), DK 35: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)

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