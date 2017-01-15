DERİNCE SPOR 1 - TİRE 1922 SPOR 1

Derince Spor 1 - Tire 1922 Spor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Derince Spor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Derince Spor: İlker Günay, Ömer Faruk Çelimli, Tevfik Doğukan Pala, Deniz Durmuş, Emre Kaba, İbrahim Gürel, Serkan Çelik, Umut Utku Tekoğlu, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Yusuf Akbulut
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Ramazan Karaca, Erdinç Karakaş, Güner Okay, Yusuf Turhan, Hakan Yağmurkaya, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Kadir Bilimlier, Gökhan Erdöl, Melih Vardar
Teknik Direktör:
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Hakem: Gökçen Öztürk, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Murat Kahya
Goller: DK 16: Yusuf Akbulut (Derince Spor), DK 35: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)
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