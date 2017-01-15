KOCAELİ BİRLİK SPOR 2 - Z. KÖMÜRSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 2 - Z. Kömürspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Z. Kömürspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-1 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Fatih Öztürk, Uğur Daşdemir, Erdi Öner, Burak Keskin, Gökhan Meral, Alp Ergin (79' Ali Kemal Yükseker), Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Umut Kaya (86' Emre Balak), Aydın Çetin (60' Uğur Işıkal), Mehmet Gürkan Öztürk
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Haberleri İstatistikleri
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Ali Temur (86' Anıl Akkoyun), Serkan Küçük, Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz (61' Sinan Uzun), Hüseyin Yılmaz (61' Batuhan Otyıldız), Onur Eriş, Okan Eken
Teknik Direktör: Şenol Demir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki, Can Cengiz
Goller: DK 12: Mehmet Gürkan Öztürk (Kocaeli Birlik Spor), DK 57: Alp Ergin (Kocaeli Birlik Spor), DK 77: Sinan Uzun (Z. Kömürspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Hüseyin Yılmaz (Z. Kömürspor), DK 41: Burak Keskin (Kocaeli Birlik Spor), DK 43: Ercan Çoşkun (Z. Kömürspor), DK 45: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor), DK 48: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 60: Kürşat Aydın (Kocaeli Birlik Spor), DK 60: Serkan Küçük (Z. Kömürspor), DK 90: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor)
Fikstürü - Puan Durumu