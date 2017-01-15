SİLİVRİSPOR 0 - DÜZCESPOR 0

Silivrispor 0 - Düzcespor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Silivrispor ile Düzcespor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Adem Çalık, Güray Kula, Fuat Yaman, Vahit Yaşar, Yusuf Atay, Güney Polat, Oğuz Yavuz, Yunus Yaşar (86' Sercan Karagöz), Fahri Eren Pamuk (46' İsmail Düzgün), İbrahim Fatih Dilek
Teknik Direktör: Sertan Güriz
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Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik (48' Şeyhmus Abdulkadir Aksu), Kerem Çağatay, Oktay Gümüş, Rıdvan Sağlam, Berk Baran, Kemal Ünal, Mesut Uzun (13' Emre Pehlivan), Teoman Safa Erkan (62' Eray Eren)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Hakem: Halil Sayın, Sedat Yavanoğlu, Mustafa Gül, Sercan Çakır
Sarı Kartlar: DK 40: Yusuf Atay (Silivrispor), DK 40: İbrahim Fatih Dilek (Silivrispor), DK 40: Salih Şenbaş (Düzcespor), DK 40: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 48: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Düzcespor), DK 66: Güney Polat (Silivrispor), DK 66: Tayfun Yanar (Düzcespor)
Kırmızı Kart: DK 58: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Düzcespor)
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