FATİH KARAGÜMRÜK 0 - FETHİYESPOR 1

Fatih Karagümrük 0 - Fethiyespor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fethiyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 1-0 kazandı.
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Yavuzhan Keleşoğlu, Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Eren Taşkın (78' Erdal Alıcı), Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen (83' Ufuk Akyol), Mert Somay (68' Ercüment Eray Ataklı), Feyyaz Aydil
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Fatih Kuruçuk, Bekir Ozan Has, Oktay Pop (74' Eray Açıkgöz), Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay, Nurettin Çağlar (68' Hüseyin Cihan Avcu), Cemre Atmaca (63' Emir Gökçe)
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
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Hakem: Şeref Taştan, Ayhan Arısoy, Emin Barlas, Yakup Yılmaz
Gol: DK 28: Oktay Pop (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 6: Cemre Atmaca (Fethiyespor), DK 33: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük), DK 37: Hüseyin Atalay (Fethiyespor), DK 38: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük)
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