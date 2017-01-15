MUĞLASPOR 1 - DENİZLİ BEL. 1

Muğlaspor 1 - Denizli Bel. 1
TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Muğlaspor ile Denizli Bel. Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Muğlaspor: Hasan Kaya, Ozan Özkan, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Akın Alkan, Mertcan Demirer (89' Yasin Tosun), Ender Acar, Cuma Ali Üzüm (74' Coşkun Korkmaz), Emre Gemici, Samet Yalçın, Oğuzhan Öztürk (60' Berkay Günay)
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Denizli Bel.: Hüseyin Altıntaş, Emrehan Köroğlu (65' Emincan Konuk), Alperen Yazıcı, Emre Sağlık (89' Erhan Güney), , Burak Yılmaz, Osman Kaya, , , (64' Göktuğ Uzunoğlu), Onur Deniz Kurt
Teknik Direktör: İsmet Kamak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Cem Tahiroğlu, Caner Eroğlu, Ferhat Dalgıç, Tarık Güldal
Goller: DK 24: Onur Deniz Kurt (Denizli Bel.), DK 27: Emre Gemici (Muğlaspor)
Sarı Kartlar: DK 52: Onur Deniz Kurt (Denizli Bel.), DK 69: Ozan Özkan (Muğlaspor), DK 71: Cuma Ali Üzüm (Muğlaspor), DK 71: Göktuğ Uzunoğlu (Denizli Bel.), DK 80: (Denizli Bel.), DK 90: Hüseyin Altıntaş (Denizli Bel.)
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