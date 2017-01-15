Kemerspor 2003 3 - Dersim Spor 1
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KEMERSPOR 2003 3 - DERSİM SPOR 1

Kemerspor 2003 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Kemerspor 2003 ile Dersim Spor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-1 kazandı.

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Kemerspor 2003 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Kemerspor 2003 ile Dersim Spor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-1 kazandı.

Kemerspor 2003: Hüseyin Daş, Volkan Can, Veli Akbulut, Sergen Çelik (55' Barış Sağır), Burak Koçer, Oğuz Sabankay, Tahir Türker (90' Mücahid Selçuk Çınar), Ufuk Er, Akın Akman (65' Ali Aydemir), Deniz Ataç, Umut Dilek

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Fuat Onur, Volkan Çekirdek, İzzet Canlıka (67' Koray Yıldız), İlhan Aslanoğlu, Emrah Dursun, Mert Sarı (57' Ulaş Sarı), Fatih Bolat, Ömer Kızıldağ (37' Fırat Bozkurt), Koray Kurt

Teknik Direktör:

Hakem: Efe Tanrıverdi, Ali Murat Kaya, Boran Turhan, Bekir Taşöz

Goller: DK 5: İlhan Aslanoğlu (Dersim Spor), DK 39: Tahir Türker (Kemerspor 2003), DK 52: Umut Dilek (Kemerspor 2003), DK 77: Umut Dilek (Kemerspor 2003)

Sarı Kartlar: DK 11: Ömer Kızıldağ (Dersim Spor), DK 35: Sergen Çelik (Kemerspor 2003), DK 50: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 56: Taner Arı (Dersim Spor), DK 64: Fuat Onur (Dersim Spor), DK 86: Fatih Bolat (Dersim Spor)

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