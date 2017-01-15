Manisa BŞB.SK 1 - Halide Edip Adıvarspor 2
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MANİSA BŞB.SK 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2

Manisa BŞB.SK 1 - Halide Edip Adıvarspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-1 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 1 - Halide Edip Adıvarspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-1 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Ömer Faruk Karaman, Semih Durmuş, Bilal Gücüyetmez (46' Ufukhan Bayraktar), Berkin Kamil Arslan (46' Samed Kartal), Şemsettin Ender Kılıç, Alper Akçam, Özgür Kedikli, Olcay Turhan (54' Engin Güngör), Mehmet Yılmaz, Burak Can Kunt, Ali Öztürk

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener (74' Egecan Çevir), Mustafa Kara, Taner Gürsoy (86' Habib Uzun), Furkan Akbulut, Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu (90' Ömer Faruk Altun)

Teknik Direktör:

Hakem: Bilal Emektar, Emrah Ünal, Emir Kılıçarslan, Emre Türkmen

Goller: DK 2: Mustafa Kara (Halide Edip Adıvarspor), DK 45: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 68: Semih Durmuş (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 7: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 15: Hüseyin Afkan (Halide Edip Adıvarspor), DK 36: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK), DK 89: Özgür Kedikli (Manisa BŞB.SK)

Kırmızı Kart: DK 90: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)

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