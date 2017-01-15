TEKİRDAĞSPOR 1 - KOCAELİSPOR 2

Tekirdağspor 1 - Kocaelispor 2
TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Tekirdağspor ile Kocaelispor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-1 kazandı.
Tekirdağspor: Taner Tamince, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt (63' Kuzey Doğru), Hakan Sayar, Rıza Şen, Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Umut Çelik (53' Emre Fırtına)
Teknik Direktör: Erhan Arslan
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Kocaelispor: Kılıçarslan Kopuz, Murat Soner Başak, Burak Süleyman (79' Mehmet Avcı), Kemal Can Aydemir, Kadir Gezer, Mesut Özdemir, Sefa Narin, Mert Yavuz, Ali Keten, Burak Özbakır (87' Şenol Yıldırım), Oğuzhan Türkmen (64' İshak Kurt)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Hakem: Volkan Şeker, Mehmet Şengül, Cemal Alpay, Anıl Demireğen
Goller: DK 47: Burak Özbakır (Kocaelispor), DK 64: Rıza Şen (Tekirdağspor), DK 67: İshak Kurt (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 25: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 39: Hakan Sayar (Tekirdağspor), DK 49: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 49: Burak Özbakır (Kocaelispor), DK 67: İshak Kurt (Kocaelispor)
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