Ankara Demirspor 4 - Bayburtspor 2
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ANKARA DEMİRSPOR 4 - BAYBURTSPOR 2

Ankara Demirspor 4 - Bayburtspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Ankara Demirspor ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ankara Demirspor 4-2 kazandı.

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Ankara Demirspor 4 - Bayburtspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Ankara Demirspor ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 4-2 kazandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin, Kerem Vapurluoğlu, İbrahim Bingöl, Güney Tutcuoğlu (61' Emre Akdağ), Furkan Işıkdemir (85' Ahmet Topal), Hasan Kaya (72' Okan Ünal), Fatih Baydemir, Muhammed Enes Yılmaz

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Bayburtspor: Erhan Kırcı, Koray Kurt (69' Baran Yardımcı), Yener Demirci, Ömerül Faruk İşler (74' Aykut Sarıdoğan), Aykut Topal, Erçin Ilgaz, Eren Özen, Sinan Ayar (46' Hasan Gündoğdu), Ahmet Üner, Batuhan Er, Eren Görür

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Hakem: Volkan Okur, Eser Eti, Emrah Altınsoy, Mertcan Bardakçı

Goller: DK 11: Fatih Baydemir (Ankara Demirspor), DK 16: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 45: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 57: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 61: Aykut Topal (Bayburtspor), DK 85: Batuhan Er (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Aykut Topal (Bayburtspor), DK 45: Kerem Vapurluoğlu (Ankara Demirspor), DK 45: Efşan Geçgin (Ankara Demirspor), DK 84: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 90: Bahadır Han Güngördü (Ankara Demirspor)

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