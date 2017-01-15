Sarıyer 1 - Kastamonuspor 1966 1
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SARIYER 1 - KASTAMONUSPOR 1966 1

Sarıyer 1 - Kastamonuspor 1966 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Sarıyer ile Kastamonuspor 1966 Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sarıyer 1 - Kastamonuspor 1966 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Sarıyer ile Kastamonuspor 1966 Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Hüsnü Başkurt, Mert Kula, Fırat Sezer (53' Çınar Tarhan), Hakan Soylu, Ensar Baykan, Melih Kabasakal, Erkut Tekinsoy (60' Oğuz Mataracı), Yaser Yıldız (79' Ergün Çakır)

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, İbrahim Kaş, Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal, Erkan Sekman, Ferdi Elmas (46' Hasan Ayaroğlu), Salih Sefercik, Ufuk Özbek (90' Muhammet Haşim Çoban), Arda Havar (77' Uğur Parlak), Yaşar Çetin

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Ercan Hellaç, Metin Cebeci, Kasım Oyarçin, Harun Toplar

Goller: DK 26: Hakan Soylu (Sarıyer), DK 53: Faruk Öcal (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: DK 12: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer), DK 15: Hüsnü Başkurt (Sarıyer)

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