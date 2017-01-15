Niğde Belediyespor 3 - Eyüpspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

NİĞDE BELEDİYESPOR 3 - EYÜPSPOR 1

Niğde Belediyespor 3 - Eyüpspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Niğde Belediyespor ile Eyüpspor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 3-1 kazandı.

405 Okunma

Niğde Belediyespor 3 - Eyüpspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Niğde Belediyespor ile Eyüpspor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 3-1 kazandı.

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, İsmet Kavuştu, Alaattin Tosun (82' Mustafa Cevret), Ardahan Gündoğdu, Gökhan Özer, Uğur Ayhan (77' Caner Karuk), Emin Yalın (67' Ufuk Bayraktar), İbrahim Alan

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Dede Çelik, Muharrem Doğan, Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Bilal Gülden (89' Gökhan Kılınç), Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (62' Alper Karaman), Cem Ekinci, Erhan Aydın, Ramazan Çevik (71' Gökhan Demir)

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Hakem: Kadir Sağlam, Çağlar Mehmet Uludağ, Anıl Usta, Burak Özcan

Goller: DK 18: Taner Yılmaz (Niğde Belediyespor), DK 21: Cem Ekinci (Eyüpspor), DK 56: Emin Yalın (Niğde Belediyespor), DK 59: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 38: Alaattin Tosun (Niğde Belediyespor), DK 57: Uğur Ayhan (Niğde Belediyespor), DK 79: Naci Bayraktaroğlu (Eyüpspor), DK 81: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor), DK 83: Dede Çelik (Eyüpspor), DK 89: Gencay Erten (Eyüpspor)

﻿

Niğde Belediyespor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
2.Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Atama için sahte "Milli Sporcu Belgesi" düzenletti!
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿