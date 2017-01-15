NİĞDE BELEDİYESPOR 3 - EYÜPSPOR 1

Niğde Belediyespor 3 - Eyüpspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Niğde Belediyespor ile Eyüpspor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 3-1 kazandı.
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, İsmet Kavuştu, Alaattin Tosun (82' Mustafa Cevret), Ardahan Gündoğdu, Gökhan Özer, Uğur Ayhan (77' Caner Karuk), Emin Yalın (67' Ufuk Bayraktar), İbrahim Alan
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
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Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Dede Çelik, Muharrem Doğan, Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Bilal Gülden (89' Gökhan Kılınç), Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (62' Alper Karaman), Cem Ekinci, Erhan Aydın, Ramazan Çevik (71' Gökhan Demir)
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
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Hakem: Kadir Sağlam, Çağlar Mehmet Uludağ, Anıl Usta, Burak Özcan
Goller: DK 18: Taner Yılmaz (Niğde Belediyespor), DK 21: Cem Ekinci (Eyüpspor), DK 56: Emin Yalın (Niğde Belediyespor), DK 59: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 38: Alaattin Tosun (Niğde Belediyespor), DK 57: Uğur Ayhan (Niğde Belediyespor), DK 79: Naci Bayraktaroğlu (Eyüpspor), DK 81: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor), DK 83: Dede Çelik (Eyüpspor), DK 89: Gencay Erten (Eyüpspor)
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