TOKATSPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 2

Tokatspor 1 - Etimesgut Bld. 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Tokatspor ile Etimesgut Bld. Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 2-1 kazandı.
Tokatspor: Atacan Öztürk, Gökalp Seçal, Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Serdar Eylik (87' Emrah Metoğlu), Hakan Albayrak (58' Murat Can Yelkaya), Haluk Ulaşoğlu, Erdi Zengin, Eser Yayla, Ekrem Sarıçam (67' Recep Türköz), Turgut Özdemir
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Nuh Aşkın, Alaettin Batuhan Tur, Veli Ortakcı, Ziya Şakar, Emre Öztürk, Gökhan Lale, Halil İbrahim Can, Sefa Durmuş (66' Fatih Selimhan Solmaz), Halil İbrahim Cenik (79' Mehmet Fuat Gölbaşı), Muhammed Emin Balcılar (61' Emrah Bozkurt)
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Deniz Caner Özaral, Emre Yüksel
Goller: DK 45: Eser Yayla (Tokatspor), DK 76: Haluk Ulaşoğlu (Etimesgut Bld.), DK 88: Ziya Şakar (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 17: Sefa Durmuş (Etimesgut Bld.), DK 43: Tolgahan Erbay (Tokatspor), DK 61: Turgut Özdemir (Tokatspor), DK 82: Emrah Bozkurt (Etimesgut Bld.)
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