Aydınspor 1923 1 - MKE Ankaragücü 1
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AYDINSPOR 1923 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 1

Aydınspor 1923 1 - MKE Ankaragücü 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Aydınspor 1923 ile MKE Ankaragücü Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Aydınspor 1923 1 - MKE Ankaragücü 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Aydınspor 1923 ile MKE Ankaragücü Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Reşo Akın, Şamil Ünal (74' Mustafa Tahir Babaoğlu), Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar (90' Veysi Sarsılmaz), Berat Ali Genç, Haluk Türkeri (60' Nezir Özer)

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

MKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Sezgin Coşkun, Alihan Kubalas, Mehmet Taşçı, Orhan Gülle, Onur Bayramoğlu (80' Mustafa Öztürk), Ömer Bozan (87' Murat Yılmaz), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın, Erhan Şentürk, Muharrem Ozan Cengiz (65' Enes Kubat)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Yiğit Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Bersan Duran, Serdar Mersinli

Goller: DK 34: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 52: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 31: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 70: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 82: Ömer Bozan (MKE Ankaragücü)

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