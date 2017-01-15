Bucaspor 4 - Keçiörengücü 2
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BUCASPOR 4 - KEÇİÖRENGÜCÜ 2

Bucaspor 4 - Keçiörengücü 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bucaspor 4-2 kazandı.

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Bucaspor 4 - Keçiörengücü 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bucaspor ile Keçiörengücü Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 4-2 kazandı.

Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Emre Özkan, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Emre Toraman, Emin Aladağ (72' İlyas Çakmak), Zafer Çevik, Şenol Akın (46' Mehmet İncebacak), Erkan Taşkıran, Hasan Kaşıkara (88' Ahmet Tamet)

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Keçiörengücü: Özkan Karabulut, Hüseyin Güngör, Kerem Gülbahar, Mehmet Kuruoğlu (67' Burak Aydın), Tarık Mayhoş, Efe Can Çölbekler, Hüseyin Kar (80' Berat Satılmış), Uğur Utlu, Ayhan Gürbüz, Timur Kosovalı, Yıldıray Koçal

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Yavuz Bahadır Ordu, Semih Güner

Goller: DK 12: Efe Can Çölbekler (Keçiörengücü), DK 64: Yıldıray Koçal (Keçiörengücü), DK 68: Zafer Çevik (Bucaspor), DK 81: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 84: Zafer Çevik (Bucaspor), DK 90: Erkan Taşkıran (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 49: Tarık Mayhoş (Keçiörengücü), DK 58: Hüseyin Kar (Keçiörengücü), DK 73: Erkan Taşkıran (Bucaspor)

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