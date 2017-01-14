ATİKER KONYASPOR 0 - GALATASARAY 1

Atiker Konyaspor 0 - Galatasaray 1
Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan (69' Amir Hadziahmetovic), Mehmet Uslu (77' Volkan Fındıklı), Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Dimitar Rangelov (69' Moryke Fofana), Rijad Bajic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Galatasaray: Fernando Muslera, Hakan Balta, Semih Kaya, Martin Linnes, Lionel Carole, Nigel De Jong, Wesley Sneijder (90' Ahmet Çalık), Josue (46' Garry Rodrigues), Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Eren Derdiyok (83' Lukas Podolski)
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Sarperbarış Saka
Gol: DK 51: Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 37: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 45: Wesley Sneijder (Galatasaray), DK 71: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 89: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 71: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)
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