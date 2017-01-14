Manisaspor 2 - Boluspor 2
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MANİSASPOR 2 - BOLUSPOR 2

Manisaspor 2 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Manisaspor 2 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Muhammet Sercan Türkeri, Ümit Yasin Arslan, Daniel Dimov, Emre Öztürk, Savaş Yılmaz (68' İsmail Haktan Odabaşı), Metin Yüksel, Hakan Turan (57' Umut Gündoğan), Bahattin Köse, Ozan Sol (84' Mertan Caner Öztürk), Gökhan Sazdağı

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Boluspor: Soner Şahin, Abdulkadir Özdemir (66' Kadir Bekmezci), Furkan Şeker, Alim Öztürk, Necati Yakuplar, Guido Kocer (56' Mitchell Te Vrede), Musa Sinan Yılmazer, Murat Yıldırım (78' Yusuf Emre Gültekin), Emre Kılınç, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 39: Musa Sinan Yılmazer (Boluspor), DK 69: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 72: Ozan Sol (Manisaspor), DK 90: Alim Öztürk (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Guido Kocer (Boluspor), DK 31: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 55: Rydell Poepon (Boluspor), DK 74: Murat Yıldırım (Boluspor), DK 90: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)

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