İŞTE ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martın Lınnes, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Sarperbarış Saka
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