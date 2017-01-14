İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martın Lınnes, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Sarperbarış Saka

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