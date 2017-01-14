ELAZIĞSPOR 0 - ŞANLIURFASPOR 0

Elazığspor 0 - Şanlıurfaspor 0
TFF 1. Lig 17. haftasında Elazığspor ile Şanlıurfaspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Gilles Binya (39' Aldin Cajic), Murat Kalkan, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Tom Silva, Berk Yıldız (78' Youssef Yeşilmen), Hakan Bilgiç, Hamidou Traore, Lamjed Chehoudi (68' Timur Bayram Özgöz)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Cemil Adıcan, Andrei Marc (28' Amin Askar), Abdulaziz Solmaz (90' Artun Akçakın), Fevzi Özkan (81' Oktay Delibalta), Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç, Erdoğan Özkaya
Sarı Kartlar: DK 36: Lamjed Chehoudi (Elazığspor), DK 52: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 64: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 81: Çağrı Ortakaya (Elazığspor), DK 90: Tom Silva (Elazığspor), DK 90: Youssef Yeşilmen (Elazığspor)
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