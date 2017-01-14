İ. Başakşehir 5 - Kayserispor 0
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İ. BAŞAKŞEHİR 5 - KAYSERİSPOR 0

İ. Başakşehir 5 - Kayserispor 0

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında İ. Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İ. Başakşehir 5-0 kazandı.

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İ. Başakşehir 5 - Kayserispor 0

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında İ. Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 5-0 kazandı.

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Eren Albayrak, Yalçın Ayhan, Marcio Mossoro (64' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (80' Samuel Holmen), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal (64' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Anıl Karaer, Ufuk Budak, Levent Gülen, Miladin Stevanovic, Murat Duruer, Furkan Yaman (80' Erdem Onur Beytaş), Mert Ilıman (46' Mert Özyıldırım), Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Umut Bulut

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

Goller: DK 24: Mehmet Batdal (İ. Başakşehir), DK 26: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir), DK 63: Edin Visca (İ. Başakşehir), DK 81: Miladin Stevanovic (İ. Başakşehir), DK 88: Cengiz Ünder (İ. Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 39: Umut Sönmez (Kayserispor), DK 86: İrfan Can Kahveci (İ. Başakşehir)

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