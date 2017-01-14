MANİSASPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Emre Öztürk, Hakan Turan, Ozan Sol, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Emre Kılınç, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Murat Yıldırım, Necati Yakuplar, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu
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