Manisaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Emre Öztürk, Hakan Turan, Ozan Sol, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Emre Kılınç, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Murat Yıldırım, Necati Yakuplar, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu

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