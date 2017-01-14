KARŞIYAKA 0 - BUGSAŞ SPOR 0

Karşıyaka 0 - Bugsaş Spor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Tugay Kırcalı, Muhammet Fatih Öztekin, Mahmut Temür (58' Mustafa Aşan), Ali Say, Okan Şahingöz, Battal Demirbilek (58' Ali Kemal Özkan), Anıl Çıracı, Can Erdem
Teknik Direktör: Turgut Uçar
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Eren Tokat, Raşit Sevindir, Selman Sevinç (50' Mikail Koçak), Okan Baydemir, Mustafa Çeçenoğlu (56' Yavuz Koç), Ömer Akman, Arif Çoban
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Ali Uğurtan Demirtaş, Yalçın Taşkınfurat
Sarı Kartlar: DK 24: Selman Sevinç (Bugsaş Spor), DK 38: Mustafa Çeçenoğlu (Bugsaş Spor), DK 85: Eren Tokat (Bugsaş Spor), DK 90: Okan Baydemir (Bugsaş Spor), DK 90: Ali Say (Karşıyaka)
Kırmızı Kart: DK 76: Ali Kemal Özkan (Karşıyaka)
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