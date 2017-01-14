Karşıyaka 0 - Bugsaş Spor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA 0 - BUGSAŞ SPOR 0

Karşıyaka 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

388 Okunma

Karşıyaka 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Tugay Kırcalı, Muhammet Fatih Öztekin, Mahmut Temür (58' Mustafa Aşan), Ali Say, Okan Şahingöz, Battal Demirbilek (58' Ali Kemal Özkan), Anıl Çıracı, Can Erdem

Teknik Direktör: Turgut Uçar

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Eren Tokat, Raşit Sevindir, Selman Sevinç (50' Mikail Koçak), Okan Baydemir, Mustafa Çeçenoğlu (56' Yavuz Koç), Ömer Akman, Arif Çoban

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Ali Uğurtan Demirtaş, Yalçın Taşkınfurat

Sarı Kartlar: DK 24: Selman Sevinç (Bugsaş Spor), DK 38: Mustafa Çeçenoğlu (Bugsaş Spor), DK 85: Eren Tokat (Bugsaş Spor), DK 90: Okan Baydemir (Bugsaş Spor), DK 90: Ali Say (Karşıyaka)

Kırmızı Kart: DK 76: Ali Kemal Özkan (Karşıyaka)

﻿

Karşıyaka - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...
Karşıyaka Stadı'nın ihalesi iptal edildi
Basketbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
2.Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Ve All - Star kadroları belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿