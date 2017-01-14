K KARABÜKSPOR 1 - AKHİSAR BEL. 0

K Karabükspor 1 - Akhisar Bel. 0
Spor Toto Süper Lig 17. haftasında K Karabükspor ile Akhisar Bel. Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.
K Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman, Dejan Lazarevic (85' Osman Çelik), Ceyhun Gülselam, Ermin Zec (50' İlhan Depe), Cristian Tanase, Elvis Kokalovic (63' Serdar Deliktaş), Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Akhisar Bel.: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio, Özer Hurmacı (50' Ricardo Vaz Te), Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (82' Daniel Larsson), Onur Ayık (82' Olcan Adın), Hugo Rodallega
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
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Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir, Ali Şansalan
Gol: DK 80: Iasmin Latovlevici (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Özer Hurmacı (Akhisar Bel.), DK 46: Orhan Taşdelen (Akhisar Bel.), DK 72: Dejan Lazarevic (K Karabükspor), DK 90: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 90: Evgen Seleznyov (K Karabükspor)
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